‘ଟେଷ୍ଟରେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ…’ WTC Final ପରାଜୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ରୋହିତ! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଆନସିପର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଚମ୍ପିଆନର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଏହି ମହା ମୁକାବିଲାକୁ ୨୦୯ ରନ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି ରୋହିତ ସେନା । ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ପୁଣିଥରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଟ୍ୱିଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ କୌଣସି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ହାତଛଡା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚ ପରାଜୟ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏହି ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମହା ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହ।।କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରି ଏପରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି ।

Rohit Sharma said "Sorry to Team India fans. This is my Last Test match as a captain. Soon I'm going to Retire from the Test cricket. Thank you all ". pic.twitter.com/5J5FwFaqfi

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra6) June 11, 2023