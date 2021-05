କୁୁକୁର କରୁଛି ଯୋଗ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ୱାଶିଂଟନ୍ : ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ମାନେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁକୁରକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ । କୁକୁରକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ୍ । ସେମାନେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ ମଧ୍ୟ । ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁର ଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବୋଧ ହୁଏ ସେ ବି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛି । ତେଣୁ ସେ ତା’ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯୋଗ କରୁଛି ।

This dog is actually doing yoga… pic.twitter.com/d7oK5EJa2l

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 17, 2021