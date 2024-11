(Video) ଆମେରିକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆମେରିକା ଓ ତାର ଭାବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରରେ ରହିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ଲିଣ୍ଡା ମେକମୋହନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାବିନେଟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଲିଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବେଶ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ତେବେ ଲିଣ୍ଡା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ଟମ୍ପ୍ର ରେସଲିଂ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ସମୟର । କିପରି ଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ସ ମୈକମୋହନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

ଲିଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ସ ବିଶ୍ୱ ରେସଲିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ । ଲିଣ୍ଡା ଡବ୍ଲ ଡବ୍ଲୁ ଇର ସିଇଓ ରହିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ୨୦୦୭ର । ରେସଲିଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିରେ ଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ଲାଜାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୭ରେ ରେସଲସେନିୟା ୨୩ ସମୟରେ ବୈଟଲ ଅଫ ବିଲିୟନେୟର୍ସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନାଟକୀୟ ଝଗଡା ପରେ ଭିନ୍ସଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲେ ଅନ ରେକର୍ଡ ।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ସଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏକ ଚେୟାରରେ ବସାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ରେସଲର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ୨୦୦୭ ଜାନୁଆରୀରେ, ଯେତେବେଳେ ରର ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲେ । ରେସଲମେନିୟା ୨୩ରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢିଯାଇଥିଲା ।

WWE ➡ The White House: @Linda_McMahon recalls the time Trump threw hands with her husband Vince at ringside. @gregkellyusa https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/kWjm5FHrPI

— NEWSMAX (@NEWSMAX) April 15, 2021