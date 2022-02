ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପିଲାବେଳୁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ: ଚହଲଙ୍କଠାରୁ ଟି-୨୦ କ୍ୟାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

କୋଲକାତା: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚର ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ କରିଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୧୭ ବ୍ୟୟ କରିବା ସହ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ୨ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ । ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମ୍ୟାଚ ପରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ସମାନ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ । ଦଳରେ ଯୋଡି ହେବା ସମୟରେ ଖୁବ ନର୍ଭସ ଥିବା ସେ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋଚ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ।

