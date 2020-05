ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ତଳକୁ ଖସୁଛି ଭୂଭାଗ, ବଢ଼ୁଛି ପାହାଡ଼

ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆହୁରୀ ତଳକୁ ଖସୁଛି । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ଲେଟ୍ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଥିବା ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ପୃଥିବୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହାଫଳରେ ଏପରି ଘଟୁଥିବା ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ବାନା କ୍ୟାମ୍ପେନସ୍ଥିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଲିନୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଷ୍ଟଡ଼ି ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେନେଟରୀ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ନାମକ ମାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

Growing mountains or shifting ground: What is going on in Earth's #innercore? @Illinois_Alma https://t.co/KGLqXJ6xDZ

— Phys.org (@physorg_com) May 12, 2020