ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ସିକିମ୍, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୪.୦

ସିକିମ୍ (ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ): ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ସିକିମ୍। ପୂର୍ବ ସିକିମ୍‌ରେ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୯ ମିନିଟ୍‌ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୦ ରହିଛ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ (ଏନ୍‌ସିଏସ୍‌) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

An earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale hit East Sikkim at 08.39pm today: National Center for Seismology pic.twitter.com/g7TjMAuNlZ

