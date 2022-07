ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ଇଡି, ୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି କରୁଥିଲା ପଚରାଉଚରା

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଇଡି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା । ଇଡି ଏହି ଚଢ଼ଉ ପାତ୍ରା ଚଲ୍ ଘୋଟାଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରି ମାମଲାରେ କରିଥିଲା । ରବିବାର ଇଡିର ଏକ ଟିମ୍ ସକାଳ ୭ ଟାରେ ରାଉତଙ୍କ ଭାଣ୍ଡପୁ ସ୍ଥିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଇଡିର ଟିମ୍ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବାହାରେ ରାଉତଙ୍କ ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଥିଲେ । ଇଡି ବରିଷ୍ଠ ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leader Sanjay Raut being taken by ED officials along with them after he was detained in connection with Patra Chawl land scam case from his residence pic.twitter.com/VtjjuQJhxM

— ANI (@ANI) July 31, 2022