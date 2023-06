ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇଜିପ୍ଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ନାଇଲ୍‌’

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତ୍ତାହ ଏଲ୍‌-ସିସି କାଇରୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ନାଇଲ୍‌’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ନାଇଲ୍‌’ ହେଉଛି ମିଶରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜିପ୍ଟର ଐତିହାସିକ ୧୧ ଶତାଦ୍ଧିର ଅଲ-ହକିମ୍ ମସଜିଦକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜିପ୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଇଜିପ୍ଟି ଗସ୍ତ ।

