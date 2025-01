(Video) ହାତୀର ପ୍ରେମ ନଜର..ପ୍ରଥମେ କୁକୁରକୁ ଆଖିରେେ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ, ପରେ ଯାହା କଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାତୀ ଏବଂ କୁକୁରର ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତୀୟ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ହାତୀ ଏବଂ କୁକୁରର କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । କେତେବେଳେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ହାତୀ ଲୁଚକାଳି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ହାତୀ କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରେମ ନଜରରେ ହାତୀର ଲଢେଇ- ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ହାତୀଟି ଏକ ଯାଗାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ହାତୀକୁ ଦେଖି ନିର୍ଭୟରେ ଭୋକୁଛି । ଏହା ପରେ ହାତୀଟି ଅଚାନକ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି କୁକୁରକୁ ଗୋଡାଉଛି ।

କୁକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବିଳକଳରେ ଦୌଡୁଛି । ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପ୍ରେମ ନଜର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କୁକରକୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ହାତୀର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏକ ମଜାଦାର ଅଟେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

If the looks can kill…

Look at the face of the elephant when charging at the dog. OMG pic.twitter.com/NMvQxxLtmM

— Susanta Nanda (@susantananda3) January 6, 2025