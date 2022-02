ଗାତରେ ଫସି ରହିଥିଲା ହାତୀ: ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା ଆର୍କମିଡିସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବଳ ଯେ ବୈଷୟିକ ଆଧାରରେ ଦରକାର ପଡିଥାଏ । ତାହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏସବୁ ଅସଲ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କିଛି ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ମଣିଷ । ଠିକ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ଏକ ବଡ ଗାତ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍କମିଡିସଙ୍କ ସୂତ୍ର କାମରେ ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ।

ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁରରେ ଗେଟିଏ ହାତୀ ଏକ ବିରାଟ ଘାତ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କମିଡିସଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ବନ ରେଞ୍ଜରମାନେ ସେହି ଗାତରେ ପାଇ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଫଳରେ ଧିରେ ଧିରେ ହାତୀ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ପାଣି ଧିରେ ଧିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ହାତୀ ପହଁରି ପହଁରି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଦଉଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ।

An elephant fell into a ditch in Midinapur. Now how to rescue it. By applying Archimedes' principle. Watch to believe. pic.twitter.com/1mPs3v8VjC

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 21, 2022