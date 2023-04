(Video) ସିଂହୀକୁ ଡରାଇବାକୁ ହାତୀ କଲା ପାଣି ମାଡ: ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାତୀକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ହାତୀର ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କାରନାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ସିଂହୀ ସାମନାରେ ହାତୀର କାରନାମା ଏହି ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ହାତୀ ଏବଂ ସିଂହୀର ଲଢେଇ ଦେଖାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସିଂହୀ କୂଅ ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ହାତୀଟିଏ ଆସି ସିଂହୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯିବା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ପାଣିପିଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ ହାତୀ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସିଂହୀ । ତେଣୁ ସିଂହୀକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡିଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀକୁ ସାମନାରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ନଥିଲା ଗଜରାଜ । ବରଂ ସାହସର ସହ ସିଂହୀକୁ ଲଢେଇ କରିଥିଲା ।

ସୌଜନ୍ୟ: ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ

