କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛଟେଇକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ: କହିଲେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କର୍ମଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି ଟ୍ୱିଟର। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ଅନେକ ବିଭାଗର ପୁରା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ଛଟେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମସ୍କ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ୪ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ (୩୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ) କ୍ଷତି ସହୁଛି । ତେଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ୩ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ।

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022