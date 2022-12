ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ପଦରୁ ଦେବେ ଇସ୍ତଫା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରର ନୂତନ ସିଇଓ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଏଲନ୍ ମସ୍କ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଯିଏ ଏହି ପଦବୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ । ଏହା ପରେ ସେ କେବଳ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ସର୍ଭର ଦଳ ଦେଖିବେ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସିଏନବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ କି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ଏହି ସର୍ଭେର ଉତ୍ତରରେ ମୋଟ ୫୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ବାହାରିଯିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022