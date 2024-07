Elon Musk ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଫିଚର, ଏଣିକି X ପୋଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିବା ରିପ୍ଲାଏକୁ କରିପାରିବେ Dislike

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଲନ ମସ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଫିଚର ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ଥାଆନ୍ତି । ଏକ୍ସ ନୂଆ ଫିଚରର ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି ଯାହାର ନାମ Downvote।

ଏହି ଫିଚରରେ ଏକ୍ସ ରିପ୍ଲାଏକୁ ଡିସଲାଇକ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଡାଉନବୋଟ ଅର୍ଥାତ ଡିସଲାଇକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଜଣେ ଏକ୍ସ ୟୁଜର୍ସ ଏ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବଟନକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଥମେ ଆଇଓଏସ ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଡାଉନବୋଟିଙ୍ଗର ଏହି ଫିଚର କେବଳ ରିପ୍ଲାଏ ବେସଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip

— Aaron (@aaronp613) July 11, 2024