ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସହର ଭିତରେ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଏର୍ମଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଲେ ଓ ଫସିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ । ହେଲେ କାନାଡାର ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଈଁ ହେଲିକ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ଗୋଟିଏ ସହର ଭିତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଅବୈଧ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ପାଇଲଟ୍ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାପରେ ପୋଲିସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।

The greatest RCMP press release I will ever receive:

"Investigation determined the landing was not an emergency: a passenger of the helicopter exited the aircraft and entered a nearby restaurant to buy an ice cream cake."

Photo: Sask RCMP #Sask pic.twitter.com/72qMuxOwkF

— Nathaniel Dove (@NathanielDove_) August 11, 2021