କରୋନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେବ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ

ଗଞ୍ଜାମ, ୧୩ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବେଶି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ସେଠାରେ କରୋନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତିି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

All staff will be tested before giving corona duty. Concerned BDOs will coordinate accordingly.@CMO_Odisha @HFWOdisha

