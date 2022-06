ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ: ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ନିଜର ଏହି ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ବିରାଟ ବଡ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ । ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ବନେଇବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଦଳ ଏବେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ୪୯୯୮ ରନ କରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ।

Incredible.

We break our own World Record with a score of 4️⃣9️⃣8️⃣

🇳🇱 #NEDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/oWtcfh2nsv

