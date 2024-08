(Video): ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ କିସ କରିଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭିଡିଓ ହେଲା ଲିକ୍‌, ଦେଖିକି ଆପଣ କହିବେ- ଏ କି କଥା!

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସିନେମା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଏମିତି ଖବର ଆସେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ସିନେ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥାଏ । ଏହିକ୍ରମରେ ଏମିତି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଲିଉଡରୁ । ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି ।

A new video of Francis Ford Coppola grabbing and kissing female extras on the set of ‘MEGALOPOLIS’ has surfaced online.

He reportedly announced with a microphone to the entire set, “Sorry, if I come up to you and kiss you. Just know it’s solely for my pleasure.”

Another source… pic.twitter.com/ZVaLZNgyj6

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2024