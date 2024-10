ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ନୀତିଶ-ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ୨୨୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଲା ବାଂଲାଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଭାରତର ୩ ଜଣ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୨୨୨ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ । ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚରେ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି । ମାତ୍ର ୩୪ ବଲରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ସହ ନୀତିଶ ୭୪ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ କେଳିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୯ ବଲରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୯ ବଲରୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଚୌକା-ଛକା ସହିତ ୩୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରୁ ୨୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ୨୨୨ ରନର ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଅଭିଷେକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓପନିଙ୍ଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଶସ୍ତାରେ ନିଜ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଫେଳ ମାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପରେ ନବାଗତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଟପ୍ ଗିଅର ପକାଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚରେ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି । ମାତ୍ର ୩୪ ବଲରେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ସହ ନୀତିଶ ୭୪ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୯ ବଲରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ୧୯ ବଲରୁ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ଚୌକା-ଛକା ସହିତ ୩୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଓଭରରେ ଭାରତ ୩ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୧-୮ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରୁ ୨୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ୨୨୨ ରନର ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ।

Innings Break!

Half-centuries from Nitish Kumar Reddy(74) and Rinku Singh(53) and quick-fire knocks by Hardik Pandya and Riyan Parag, propel #TeamIndia to a total of 221/9.

Scorecard – https://t.co/Otw9CpO67y… #INDvBAN@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JTDcEsaHqg

— BCCI (@BCCI) October 9, 2024