ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି କୃଷକ? ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ୨୦୦ ଦିନ ପୂରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ସକାଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏଠାରେ କୃଷକମାନେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ସେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜନୀତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ।

ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ତେବେ ଦେଶର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଉଚିତ ।

ସମସ୍ତ ଫସଲ ପାଇଁ ଏମଏସପିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ରୁ ଶମ୍ଭୁ ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖନାଉରି, ଶମ୍ଭୁ ଓ ରତନପୁରା ସୀମାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷକ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

#WATCH | Wrestler Vinesh Phogat arrives at the farmers' protest site at Shambhu border, as the agitation completes 200 days.

She says, "It has been 200 days since they are sitting here. It is painful to see this. All of them are citizens of this country. Farmers run the…

