ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ବଡ ବୟାନ: ‘ରାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି’

ଜାମ୍ମୁ: ‘ଭଗବାନ ରାମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି।’ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନେସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ନେତା ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ରାଲିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନେତାମାନେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଝଗଡା ହୋଇନାହିଁ।

ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେମାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାମ ଆମର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରାମ କେବଳ ତୁମର ନୁହେଁ, ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆମେ ଏକତ୍ର ଗତି କରିବା ଏବଂ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଚିତ୍।

