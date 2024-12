(Video) ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗିରଫ, ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିନେଲା ପୋଲିସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଲିଉଡ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଦଳାଚକଟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା-୨ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ପୁଷ୍ପା-୨ର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଜଣେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନିଆଯାଇଛି।

ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ ରିଲିଜର ଠିକ୍ ପୂର୍ବଦିନ ୪ ଡିସେମ୍ବରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଂଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ପୁଷ୍ପା୨ର ପ୍ରିମିୟର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିମିୟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଥିଏଟର ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ମୃତ ମହିଳା ରେବତୀଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ଅଧାରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ ଏବଂ ଥିଏଟର ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିରୋଧରେ ଚିକ୍କିଡପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା ୧୦୫ ଏବଂ ୧୧୮(୧) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun has been brought to Chikkadpally police station in Hyderabad for questioning in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4.

