ମାସ୍କ୍ ନପିନ୍ଧିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍

ଗଞ୍ଜାମ, ୫ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): କରୋନା ସତର୍କତା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ୫୦୦ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩ହଜାର ଟପିଥିବା ବେଳେ ୭୭ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ୨୩ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

If anyone is coming outside without Mask , then will be penalised with Rs1000 in urban area and Rs 500 in rural area. Use cotton clothes mask, Rumal, or scarf to cover nose and mouth. #fightagainstcorona @CMO_Odisha @HFWOdisha

— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) April 5, 2020