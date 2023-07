ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଥିବା ଗାଲାକ୍ସି ପ୍ଲାଜା ସପିଂ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ଡେଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଆଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ତୃତୀୟ ମହଲା ଝରକାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖାଏ ଏବଂ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ବଢିବା ସହିତ ଶେଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଇଁପଡନ୍ତି ।

VIDEO | Fire breaks out at Galaxy Plaza in Gaur City 1 (Greater Noida West). People seen jumping from the third floor. pic.twitter.com/nZVwOSgkzs

— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2023