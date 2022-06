ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା Spicejet ବିମାନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଏମରଜେନ୍ସିଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ପାଟନା: ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟର ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ପଡିଛି। ବିମାନରେ ୧୮୫ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବିମାନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରହିଛି। ବିମାନ ଅବତରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି।

#WATCH Patna-Delhi SpiceJet flight safely lands at Patna airport after catching fire mid-air, all 185 passengers safe #Bihar pic.twitter.com/vpnoXXxv3m

ପାଟନା ଏସଏଏସପିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନ ୧୨ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଯେମିତି ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଲା ଏହାର ଇଞ୍ଜିନରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ବିମାନର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ।

#WATCH Delhi bound SpiceJet flight returns to Patna airport after reporting technical glitch which prompted fire in the aircraft; All passengers safely rescued pic.twitter.com/Vvsvq5yeVJ

