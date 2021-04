ନୋଏଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଝୁପୁଡି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୨ ଶିଶୁ ମୃତ

ନୋଏଡା, ୧୧ା୪(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ନୋଏଡାରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଏକ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ନୀରିହ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର ୬୩ ସ୍ଥିତ ବହଲୋଲପୁରରେ ଝୁପୁଡି ଘର ଗୁଡିକରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ନିଆଁରେ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ଫସିରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଏଯାବତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଦମକଳ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଗାଡି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

Noida: Fire broke out at Bahlolpur slum cluster today

Police say bodies of two children have been found, fire doused pic.twitter.com/ZonDklhWYl

— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2021