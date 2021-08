ଜଳୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାୟାର୍ ଭଣ୍ଡାର, ମହାକାଶରୁ ଦେଖାଯାଉଛି କଳା ଧୂଆଁ

କୁଏତ୍: କୁଏତ୍ ର ସୁଲେବିୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟାୟର୍ ଗୋଦାମ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଏହି ଟାୟାର୍ ଗୋଦାମ୍ ରେ ମୋଟ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟାୟାର୍ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି । ୬ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିବା ଏହି ଟାୟାର୍ ଗାତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ କବଳରେ ଆସିଯାଇଛି । ଏହାର ଧୁଆଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ମହାକାଶରୁ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବ । ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରେ ଏହାର ଫଟୋ କଏଦ୍ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ଏହି ଟାୟାର୍ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଟାୟାର୍ ର କବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଟାୟାର୍ ସବୁ କୁଏତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ତେବେ ୪ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ନିଷ୍କାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରି ରଖିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶରେ ରଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

Tires wear down to vast amounts microplastics which end up in the oceans during their use. They are incredibly hard to dispose of, many are in landfill.

