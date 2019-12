ଦିଲ୍ଲୀର ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୪ ।୧୨: ଦିଲ୍ଲୀ ନରେଲାରେ ଥିବା ଏକ ଜୋତା କାରଖାନାରେ ଆଜି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୨ଟି ଦମକଳ ଗାଡି ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତିତ ନରେଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

Delhi: Fire fighting operations underway at a shoe factory in Narela Industrial area where a broke out earlier today. pic.twitter.com/vOnt81SerM

— ANI (@ANI) December 24, 2019