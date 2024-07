ପ୍ରଥମ ଥର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମିଳିଲା ଜୀବନର ସଙ୍କେତ! ଚଟାଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବଙ୍କ ନମୂନା ଠାବ କଲା NASA

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ (ନାସା)କୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା । ପ୍ରଥମ ଥର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳ ଚଟାଣରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବଙ୍କ ନମୂନା ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ସାମ୍ପୂଲକୁ ନାସା ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନାସାର ପରସିଭେରେନ୍ସ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବଙ୍କ ସମ୍ଭାବିତ ସଙ୍କେତକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏରୋଡେ ଆକାରର ଚଟାଣରେ ଏହି ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉକ୍ତ ଚଟାଣର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ଓ ଅରବ ବର୍ଷ ତଳର ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ।

ନାସାର ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବର ସଙ୍କେତ ଥିବା ନେଇ କିଛି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାହାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛି । ଉକ୍ତ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନର ସଙ୍କେତ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମଙ୍ଗଳରେ ପାଣି ବହିବା ଫଳରେ କ୍ରିଷ୍ଟଲୀୟ ଠୋସ ପଦାର୍ଥ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଲାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌଗିକ ଓ ଉର୍ଜା ସ୍ରୋତ ରହିଥିଲା, ତାହା ‘ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ଜୀବନ’ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ପରସିଭେରେନ୍ସ ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଏରୋହେଡ ଆକୃତିର ଚଟାଣ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସଂରଞ୍ଚନା ରହିଥିଲା । ଚାୟାୱା ଫଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଓ ସମ୍ଭାବିତ ଚଟାଣ ବୋଲି ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାହା ଜୈବିକ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଠୋସ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲା । ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ଉର୍ଜା ସ୍ରୋତ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

Was Mars home to microscopic life in the distant past?

An intriguing rock spotted by @NASAPersevere has qualities that fit the definition of a possible indicator of ancient life. But what did we find, and how will we know for sure? https://t.co/vMJScXhqYy pic.twitter.com/KZUIHWwxDY

— NASA Mars (@NASAMars) July 25, 2024