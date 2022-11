ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ବସିଥିଲେ ୫ ଜଣ: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ପୋଲିସ କଲା କିଛି ଏପରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାଇକରେ ବସିବା ଅପରାଧ । ଯଦି ଗାଡିରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କଲେ ପୋଲିସ କଠୋରତା ଦେଖାଏ । ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଦୌ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ।

ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୟୁପି ପୋଲିସ ପାଞ୍ଜ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ୫ ଜଣ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ସହରରେ ବୁଲୁଥିଲେ । ମୋରାଦାବାଦ ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ, ମୋଟର ଯାନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬୫୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଭୟରେ ଗାଡି ଚଳାଇ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

Hi @UPPViralCheck FYI pls.

How many people can ride a bike?

You might suggest one or two, but this scene from Moradabad in Uttar Pradesh proves that as many as five can fit on one!

Warning: this is not safe, so we do not advise you try it.

via Sputnik news, Russia pic.twitter.com/IrOr7ZjjoF

— Bhavika Kapoor (@bhavi_kap) November 29, 2022