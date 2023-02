ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଆଜି ଏହି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର ୬୮ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ୧୧୨ରୁ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ଲାଇନରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 68 କିଲୋମିଟର ବିଭାଗ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁପେନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡାନ୍ତ ହେବ।’

Thanks to PM @narendramodi Ji and @byadavbjp Ji for giving forest permission for remaining 68 Km section on Khurda Road – Bolangir new line.

All tenders are being issued and will be finalised soon. pic.twitter.com/jTXZAq7eQR

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 12, 2023