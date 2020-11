ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଏସ କେ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୫ ।୧୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ କେ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାର ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ଡିଜିପି ଅଭୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସହ ସେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Shri SK Chatterjee ,former DGP of Odisha ,left for his heavenly abode yesterday night at New Delhi .He was an IPS officer of 1966 Batch who was DGP in 2000-2001

