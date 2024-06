ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ଜନସନଙ୍କ ପରଲୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡ୍ ଜନସନ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି ବାମହାତୀ ବୋଲର ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଡେଭିଡ୍ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୧ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଡେଭିଡ ଭାରତ ତରଫରୁ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ । ଡେଭିଡ ବାଲକୋନୀରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

୧୯୯୬ ମସିହାରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ । ଡେଭିଡଙ୍କ ଅଚାନକ ବିୟୋଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ପ୍ରଶାସକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର ଡେଭିଡଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ)ର ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ମହଲରୁ ଖସିପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ସେ ଦିନିକିଆରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ । ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ସେ ୩୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୧୨୫ଟି ୱିକେଟ ଓ ୩୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ୪୧ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Saddened to hear the passing of my cricketing colleague David Johnson. Heartfelt condolences to his family. Gone too soon “ Benny”!

