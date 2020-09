ପରଲୋକରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୭ ।୯: ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପିର ଦିଗଜ୍ଜ ନେତା ଯଶୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଯଶୱନ୍ତ । ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ । ଦେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଯଶୱନ୍ତ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶପାଇଁ ତାଙ୍କାର ଅବଦାନ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ ବୋଲି ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।

Jaswant Singh Ji will be remembered for his unique perspective on matters of politics and society. He also contributed to the strengthening of the BJP. I will always remember our interactions. Condolences to his family and supporters. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2020