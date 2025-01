ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ୪ ମହଲା କୋଠା, ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀର ବୁରାଡ଼ିସ୍ଥିତ ଓସ୍କାର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ୪ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା (ଡିଏଫ୍ଏସ୍)ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଏଫ୍ଏସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।

ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୫୬ମିନିଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ମଗାଯାଇଥିଲା।

ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଡିଆରଏଫ ମେସିନ ମଗାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଏହି କୋଠା ଟି କେମିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ ନେଇ କିଛି କହିହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିବା । ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୮ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

#WATCH | Visuals from Kaushik Enclave in Delhi’s Burari where a four-storey recently built building in 200 square yards area collapsed.

Rescue operation is going on. Police, Fire, DDMA and NDRF are on the spot. So far 10 people have been rescued. pic.twitter.com/zBCGkCabEp

