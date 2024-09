ମହକୁଛି ନିଳଗିରି ପାହାଡ଼, ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଫୁଟିଲା ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ଅନେକ । ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହା ଜୀବଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁର ନିଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିଳଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ୧୨ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆଇଏଏସ୍ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ତାମିଲନାଡୁ ପାହାଡ଼ରେ ଫୁଟୁଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ‘ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି’ ଫୁଲ । ଏହି ଫୁଲର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ୧୨ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟିଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଫୁଲର ନୀଳ ରଂଗ ଯୋଗୁଁ ‘ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି’ ଫୁଲର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ ୨୦୨୪ରେ ନୀଳକୁରିଞ୍ଜି ଫୁଲକୁ IUCN ଦ୍ୱାରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାତି(threatened species)ର ନାଲି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ସେହି ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହାକି ଧିରେ ଧିରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ତାଲିକା ମଧ୍ୟମରେ ନୀଳରିକୁଞ୍ଜ ଫୁଲର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

Kuttan a Toda tribesman sits proudly among the blooming Neelakurinji flowers in Nilgiris. Flowers of Neelkurinji bloom once in 12 years cycle. It is said that Nilgiris gets its name due to the magical blue hue imparted by these stunning flowers. Neelakurinji Strobilanthes… pic.twitter.com/ugEgsxBiUk

