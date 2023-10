(Video)ନିୟମିତ ଭାବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉନଥିଲେ, ଏପରି ଘର ଆଗରେ ବାଜା ବଜାଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ …

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; କଥାରେ ଅଛି “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ” । କାରଣ ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ । ଏଣୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ବି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୈନଦିନ ପରିଶ୍ରମ ବା ୱାର୍କଆଉଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ୱାର୍କଆଉଟ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଇନଥାନ୍ତି । ନିଜର ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ ନ କରି ଘରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଠିକ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଉନଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ତରିକାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Friends visited his house, calling him for morning walk, who was irregular in joining with them for morning walk 😂😂

HEALTH IS WEALTH pic.twitter.com/tORixXRJhU

— Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) October 31, 2023