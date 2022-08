ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୨ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ୫ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ହାର୍ଦିକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୨୫ ରନ୍ ବ୍ୟୟରେ ୩ଉଇକେଟ୍ ନେବା ସହିତ ୧୭ ବଲ୍‌ରୁ ୩୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହାର୍ଦିକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା।

ଏବେ ଫେରିଯିବା ୪ ବର୍ଷ ତଳକୁ। ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ବୋଲିଂ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା।

