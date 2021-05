ସୋନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିନି କୌଣସି ସହଯୋଗ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ବେଡ୍

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା, କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ପାଇବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଆଦି ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୋନୁ କିଛି ବେଡ୍ ଯୋଗାଇଥିବା ସେ ନିଜେ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ ।

We don’t received any communication from @SoodFoundation or @SonuSood . Requested patient is in Home isolation and stable. No bed issues @BrahmapurCorp is monitoring it. 🙏🙏 @CMO_Odisha pic.twitter.com/oDeSrzpE3t

— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) May 17, 2021