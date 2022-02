ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାଷଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସମୟରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନୁବାଦକ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟି ସାରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ଵେ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଛବି ଏବଂ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ସମବେଦନାର ସୂଅ ଛୁଟୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାଷଣ ଅନୁବାଦ କରୁଥିବା ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।

ୟୁକ୍ରେନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜଦୂତ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଶେରବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜର୍ମାନୀର ଓ୍ଵେଲ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାଷଣର ଅନୁବାଦ କରୁଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜେଲେନସ୍କି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁବାଦକ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି।

A German interpreter went into cry when she was translating President Zelensky's speech. Now the whole world is divided into people with soul and others. A very clear marker of this sutuation. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yeUISQ8zRP

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) February 27, 2022