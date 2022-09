ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୨: ୬ଟି ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪୦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତ ୬ଟି ସ୍ଥାନକୁ ୪୦ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ପାରାମିଟରରେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଜେନେଭାର ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପାଦନା ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲୁଇପିଓ) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଭିନବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସର୍ବାଧିକ। କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କ ହାରାହାରି ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ।

ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪୦ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ତୁର୍କୀ ୩୭ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ୪୦ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଇନୋଭେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟମ ନିମ୍ନ ଆୟ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ଭିଏତନାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭିଏତନାମ ୪୮ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଭିନବ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭଳି ଦେଶ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଆମେରିକା, ସ୍ୱିଡେନ, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଚୀନ୍ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

India Innovating Like Never Before!

India climbs to the 40th rank in the Global Innovation Index of @WIPO, a huge leap of 41 places in 7 years.

The steady rise testifies that India under the leadership of PM @NarendraModi ji is rapidly emerging as the global innovation hub. pic.twitter.com/pltqW8kdUh

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 29, 2022