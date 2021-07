ନିଜ ରିସ୍କରେ ଯାଆନ୍ତୁ ମିଜୋରାମ, କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ଓ ମିଜୋରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରେ ଆସାମ ସରକାର ନିଜର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଜୋରାମ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆସାମ ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଜୋରାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯଦି କିଛି ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିବେ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ । ଆସାମ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିବା ବେଳେ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ କାମ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନର ସହ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ କଛାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂରକ୍ଷକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସିଂଘଲୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରି ମିଜୋରାଗ ନାଗରିକ ମାନେ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଆସାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଜୋରାମ ଯିବାକୁ ରୋକିବାକୁ କହୁଛୁ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ମାନେ ମିଜୋରାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ ।

Provocative statements are still being issued from other side. Further talks will take place with the mediation of Union Home Ministry. We've handed over the post to neutral forces but Mizoram has still not withdrawn its personnel from post: Cachar Guardian Minister Ashok Singhal pic.twitter.com/JsCxhjARHZ

