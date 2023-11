BIG BREAKING; ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ: ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା ଗୁଜୁରାଟର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରେଡ ୱିଣ୍ଡୋରେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପେରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାପରେ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ବାଛିଛି ନୂଆ ଅଧିନାୟକ । ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ ସିଜନରେ ଗିଲ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । ଏ ନେଇ ଅନେକ ଦିନରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ।

🚨 CAPTAIN GILL reporting!

𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐒𝐡𝐮𝐛𝐦𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐥𝐥 is ready to lead the Titans in the upcoming season with grit and exuberance 👊

Wishing you only the best for this new innings! 🤩#AavaDe pic.twitter.com/PrYlgNBtNU

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) November 27, 2023