ଜୋମାଟୋ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ‘ୱେଲନେସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି’ ଲଞ୍ଚ୍ କଲେ ସିଇଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭେରି କମ୍ପାନୀ ଜୋମାଟୋ । କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଦୀପିନ୍ଦର ଗୋୟଲ ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ‘କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ୱେଲନେସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି’ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ଜୋମାଟୋର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ‘କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ୱେଲନେସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି’ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଏହା ୱେଲନେସ୍ କୋ. ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ‘କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ୱେଲନେସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି’ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ।

କ୍ରାୟୋ ଥେରାପି, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି ଏବଂ ହାଇପରବେରିକ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ଭଳି ଆଧୁନିକ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା

କ’ଣ କହିଲେ ଜୋମାଟୋ ସିଇଓ?

ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜୋମାଟୋରେ, ଆମେ ଆମ ଟିମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଏକ ଇନ-ହାଉସ୍ ମାନସିକ ଟିମ ଅଛି।

ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ଜିମ୍ ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଫିଟନେସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ସହିତ, ଜେଣ୍ଡର ନୁ୍ୟଟ୍ରାଲ ପେରେଣ୍ଟାଲ ଲିଭ୍ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।”

ଗୋୟଲ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରଗାଓଁରେ ଥିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ୱେଲନେସ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୱେଲନେସ୍ କୋ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛୁ।

ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ନୂତନ ସୁସ୍ଥତା ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

Our team’s health @zomato has always been one of our biggest priorities. We have an in-house mental health team, a very large company owned gym in our HQ, and we also have our own one-of-a-kind Chief Fitness Officer. Not to mention, period leaves, as well as gender neutral… pic.twitter.com/cqio4Ltr7o

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) January 17, 2025