୨୦୦ ପୋଲିସଙ୍କୁ ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି Video

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବର ସହିତ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ପୋଲିସ ନେଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାର ପ୍ରଥା କୌଣସି ଆଡେ ନ ଥିବାବେଳେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଏହି ଭିଡିଓ ରାଜସ୍ଥାନର । ଦଳିତ ପରିବାରର ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ୨୦୦ ପୋଲିସଙ୍କୁ ସାଥୀରେ ନେଇ ସେ କନିଆଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦଳିତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ବାହାଘରରେ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନ ନେବାକୁ କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ । ଯଦି ପ୍ରଶେସନ ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମିଳିଥିଲା ।

ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କରାଯିବା ପରେ ବରଙ୍କୁ ୨୦୦ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

With 200 Cops As Security, Dalit Groom Rides Horse To Bride’s House In Rajasthan.

A Dalit groom’s ‘baraat’ was taken out under heavy police protection in Rajasthan’s Ajmer district after the bride’s family approached the administration apprehending opposition by upper castes to… pic.twitter.com/IjQuHnGQfb

— PUNEET VIZH (@Puneetvizh) January 23, 2025