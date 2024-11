(video) ବର ନା ମାଙ୍କଡ଼! ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଝରକାରେ ପଶି ଚୋରକୁ ଧରିଲେ, ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ମାଳ

ମିରଟ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯେତିକି ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଯାହା ଉଭୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲାଭଳି ଘଟଣା । ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ କେହି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି । ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ହିରୋ ଭଳି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଇ ଚୋର ଧରିଛନ୍ତି ଜେଣ ବର । ଘଟଣାଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମିରଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାହେବା ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଯାଉଥିଲେ । ଗଳାରେ ଟଙ୍କା ମାଳ ପିନ୍ଧି ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ବର । ଏମିତିବଳେ ଜଣେ ମିନି ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ଟଙ୍କାମାଳ ଧରି ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

-In Meerut a thief snatched a garland made of cash from the groom and ran off.

-Furious, the groom left the wedding rituals and chased after him.

-The thief tried to escape in a pickup vehicle, but the groom, jumped in through the window.

-Gave him a thorough beating right… pic.twitter.com/qH2UKcOUT1

— Aaraynsh (@aaraynsh) November 25, 2024