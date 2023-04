ଗୁଜରାଟ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ: ଶେଷ ଓଭରରେ ମାରିଲେ ୫ ଛକ୍କା, ବେକାର ଗଲା ରଶିଦଙ୍କ ହାଟ୍ରିକ୍

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଶେଷ ଓଭରରେ କୋଲକାତାକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୨୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ଲଗାତାର ୫ଟି ଛକ୍କା ମାରି ମ୍ୟାଚର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ୨୦ ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ୧ ରନ୍ ନେଇ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌କୁ ଆସିଥିଲେ ଉମେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍‌କୁ ଆସିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ।

