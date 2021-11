NDRFର ନୂଆ ଡିଜି ଭାବେ ଅତୁଲ କରୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବଦଳିଲେ ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌ ଡିଜି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ(ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍‌) ନୂତନ ଡିଜି ଭାବେ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ୟାଡରର ଅତୁଲ କରୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତ। ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଆଇପିଏସ୍ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ଆଇପିଏସ୍ ଅତୁଲ କରୱାଲ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Director Atul Karwal has been appointed as the new director general of NDRF

