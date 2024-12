(Video): ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ….. ଆଖଡା ଘର ପାଲଟିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ, TDS ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଷ୍ଟମର ଟଣାଓଟରା…..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ମାର୍ପିଟ୍ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସତେଯେମିତି ପାଲଟିଯାଇଛି ଆଖଡା ଘର । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅହମଦାବାଦ୍ ଭସ୍ତରପୁରସ୍ଥିତ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜୈମାନ ରାୱଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଫିକ୍ସଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ଟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ସନ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତିହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ୪୩ ମିନିଟର ଭିଡିଓରେ ଦୁଇଜଣଯାକ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ଦୁହେଁ କାଲର, ଚୁଟି ଧରି ଟଣାଓଟରା କରୁଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁହେଁ କାହାରି କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ । ଶେଷରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ବୃଦ୍ଧା ଓ ରାୱଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୋଫାରେ ଯାଇ ବସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିବାବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।

‘Customer’ turned ‘Crocodile’ after TDS Deduction in Bank FD. FM sud instruct Bank staffs to learn ‘taekwondo’ for self defense. pic.twitter.com/CEDarfxcqi

— Newton Bank Kumar (@idesibanda) December 6, 2024