ମନରେ ଥିଲା ବିଷଧର ସାପ ପାଳିବାର ଅଜବ ନିଶା: ଶେଷରେ ଏମିତି ପରିଣାମକୁ ସାମନା କଲେ ଯୁବକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ । ଏମିତି କି କେତେ ଲୋକ ଏହାକୁ ନିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ନିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ । ଯେମିତି ଘଟିଛି ଆମେରିକା ମେରିଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅଜବ ନିଶା ରଖିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଷଧର ସାପକୁ ପାଳିବା ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ସାପ କାମୁଡିବାରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକାର ମେରିଲାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳି ପାରି ନଥିବା ବେଳେ ପଡୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପଡିଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ୧୨୪ ବିଷଧର ସାପଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ । ତେବେ ଖୁବ ସାବଧାନ ସହିତ ସାପଗୁଡିକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଘରେ ବେଶୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଫଳରେ କୌଣସି ସାପ ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରି ଗଲେ ବି କେଉଁଠି ଲୁଚି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ।

Snakes are now being unloaded in containers from the Maryland home where a man was found dead last night. @SegravesNBC4 has the latest minutes away on @nbcwashington https://t.co/MbLLdHHnCO https://t.co/qnZaMAgzV4 pic.twitter.com/N9qlg1HCTv

— Tom Lynch (@TomLynch_) January 20, 2022